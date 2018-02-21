Керлингистки из России проиграли Южной Корее на Олимпийских играх

Российские керлингистки уступили сборной Южной Кореи в восьмом матче кругового турнира на Олимпийских играх. Как пишет «Спорт-Экспресс», встреча завершилась со счетом 11:2 в пользу корейских спортсменок.

Россию на соревновании представляли Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиева.

Разгромное поражение стало шестым на турнире в восьми играх. Керлингистки из России лишились шансов выйти в плей-офф по итогам матчей 20 февраля.

Ранее портал iz.ru писал, что российские биатлонисты впервые за историю Игр не завоевали ни одной медали.