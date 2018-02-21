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Состав российских лыжников для эстафеты не был определен до начала ОИ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российские лыжники, завоевавшие серебро в эстафете на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, до начала Игр не знали, в каком составе будут выступать на первом этапе соревнований. Об этом «Известиям» сообщил лыжник Андрей Ларьков.

18 февраля лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов заняли второе место в финале эстафеты.

По словам собеседника издания, спортсмены смогли показать максимум в утвержденном составе. «Конечно, хотелось выиграть золото, но понимали, какой состав у нас и какой — у соперников», — пояснил атлет.

Он отметил, что списки допущенных до Игр спортсменов опубликовали только перед началом соревнований, и вариантов для формирования состава в них было немного.

«Для нас этот год вообще очень «веселый». Начиная с ноября, каждый день сюрприз за сюрпризом. Непонятное состояние: завтра одного выведут из состава и не допустят до Олимпиады, послезавтра — другого. Никто не был защищен. Да и до сих пор не защищен», — признался Андрей Ларьков.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Андрея Ларькова «Известиям»:

«В лыжной сборной всегда есть конкуренция»

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