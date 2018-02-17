Российские лыжницы завоевали на Олимпиаде бронзу в эстафете на 20 км

Российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская завоевали бронзовые медали в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсменки преодолели 20 км за 52 минуты 7,6 секунды, передает «Спорт-Экспресс».

Для российской сборной эта награда стала девятой в общем командном зачете. Второе место досталось шведским лыжницам. Золотые медали достались спортсменкам из Норвегии.

Зимние Олимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 15 февраля 2018 года. В настоящее время олимпийские атлеты из России занимают 16-е место в общем зачете. Лидером турнирной таблицы является сборная Германии, на счету которой 15 наград.

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