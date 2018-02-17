Прямой эфир
Сюжет:

Российские лыжницы завоевали на Олимпиаде бронзу в эстафете на 20 км

0
Фото: REUTERS/Dominic Ebenbichler
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская завоевали бронзовые медали в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсменки преодолели 20 км за 52 минуты 7,6 секунды, передает «Спорт-Экспресс».

Для российской сборной эта награда стала девятой в общем командном зачете.  Второе место досталось шведским лыжницам. Золотые медали достались спортсменкам из Норвегии.

Зимние Олимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 15 февраля 2018 года. В настоящее время олимпийские атлеты из России занимают 16-е место в общем зачете. Лидером турнирной таблицы является сборная Германии, на счету которой 15 наград. 

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Норвежская лыжница Хага завоевала золото ОИ в гонке на 10 км
Австрийская горнолыжница Анна Файт стала чемпионкой ОИ в супергиганте

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017