Австрийская горнолыжница Анна Файт стала чемпионкой ОИ в супергиганте

Австрийская горнолыжница Анна Файт получила золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане в соревнованиях по супергиганту, сообщает ТАСС.

Это уже вторая олимпийская медаль вышей пробы в коллекции 28-летней спортсменки — первую (в той же категории) она получила на Играх в Сочи в 2014 году.

Анна Файт — трехкратный чемпион мира, обладатель двух Кубков мира в общем зачете.

Как писал портал iz.ru, в слаломе золотую медаль взяла шведская горнолыжница Фрида Хансдоттер, а в гигантском слаломе — представительница США Микаэла Шиффрин.