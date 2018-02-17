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Австрийская горнолыжница Анна Файт стала чемпионкой ОИ в супергиганте

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Фото: REUTERS/Dominic Ebenbichler
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Австрийская горнолыжница Анна Файт получила золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане в соревнованиях по супергиганту, сообщает ТАСС.

Это уже вторая олимпийская медаль вышей пробы в коллекции 28-летней спортсменки — первую (в той же категории) она получила на Играх в Сочи в 2014 году.

Анна Файт — трехкратный чемпион мира, обладатель двух Кубков мира в общем зачете.

Как писал портал iz.ru, в слаломе золотую медаль взяла шведская горнолыжница Фрида Хансдоттер, а в гигантском слаломе — представительница США Микаэла Шиффрин.

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