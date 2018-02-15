Норвежская лыжница Хага завоевала золото ОИ в гонке на 10 км

В лыжных гонках среди женщин свободным стилем на дистанции 10 км золотую медаль завоевала норвежская спортсменка Рагниль Хага. Она показала время 25 минут 0,5 секунды.

Второе место у шведки Шарлотт Каллы. Она отстала от лидера на 20,03 секунды. Бронзовые медали у еще одной представительницы Норвегии Марит Бьорген, а также у представительницы Финляндии Кристы Пярмякоски (обе отстали на 31,9 секунды).

Лучшая из россиянок — Анастасия Седова, финишировавшая с восьмым временем (1 минута 7 секунд). Еще две российские представительницы Анна Нечаевская (1 минута 24 секунды) и Алиса Жамбалова (1 минута 57 секунд) завершили гонку на 10-й и 17-й позициях соответственно.