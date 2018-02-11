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Российский лыжник Спицов бежал гонку со сломанной лыжей

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Российский лыжник Денис Спицов, занявший четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, после падения на старте бежал первую половину дистанции со сломанной лыжей.

«Сломал кончик лыжи, хорошо, что палки целы остались. Смог вернуться в гонку. Пробежал 15 км со сломанной лыжей? Да, всё верно. Если честно, просто было жалко лыжи, потому что они прекрасно работали сегодня. И катили, и держали. Из-за этого было обидно», — приводит его слова «Р-Спорт»

По итогам соревнования первые три места заняли норвежцы —  Симен Хегстад Крюгер, Мартин Йонсруд Сундбю и Ханс Кристер Холунд. Россиянин уступил золотому призеру всего 12,7 сек

Ранее портал iz.ru сообщал, что жителей Олимпийской деревни предупредили о землетрясении. Были зафиксированы толчки силой 4,6 балла в 160 км от Пхенчхана.

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