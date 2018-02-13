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Лыжник Большунов завоевал «бронзу» в спринте на ОИ

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Лыжник Александр Большунов завоевал бронзу в спринте классическим стилем на Олимпиаде. Эта медаль стала для российской команды пятой на Играх.

Золотую медаль завоевал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. «Серебро» досталось итальянцу Федерико Пеллегрино. Он опередил россиянина всего на две сотых секунды.

Ранее в этой же дисциплине бронзовую медаль выиграла Юлия Белорукова, уступившая Стине Нильссон (золото) и норвежке Майкен Фалле (серебро).

На текущий момент российские спортсмены завоевали пять медалей Олимпийских игр: одна серебряная и четыре бронзовые.

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