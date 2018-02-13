Шорт-трекиста Ситникова дисквалифицировали после завала на Олимпиаде

Россиянин Павел Ситников получил дисквалификацию во время предварительного забега на 1000 м в рамках Игр-2018.

Борясь за лидерство с венгром Шандором Лю Шаолинем, Ситников получил толчок, в результате чего сбил американца Джона Селски и латвийца Роберто Пукитиса.

По решению арбитров, виновным в произошедшем был объявлен россиянин.

Ранее сообщалось, что россиянка Софья Просвирнова не сумела отобраться в финал соревнований по шорт-треку на дистанции 500 м.

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