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Российский шорт-трекист Елистратов вышел в четвертьфинал Олимпиады

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Фото: TASS/PA Images/David Davies
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Россиянин Семен Елистратов квалифицировался в четвертьфинал соревнований по шорт-треку на дистанции 1000 м на Олимпиаде.

Ранее Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м. Четвертьфинальные забеги пройдут 17 февраля.

Кроме того, россиянка Софья Просвирнова вышла в полуфинал соревнований по шорт-треку на дистанции 500 м. Полуфинальные и финальные забеги пройдут позднее во вторник.

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