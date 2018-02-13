Российский шорт-трекист Елистратов вышел в четвертьфинал Олимпиады
Россиянин Семен Елистратов квалифицировался в четвертьфинал соревнований по шорт-треку на дистанции 1000 м на Олимпиаде.
Ранее Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м. Четвертьфинальные забеги пройдут 17 февраля.
Кроме того, россиянка Софья Просвирнова вышла в полуфинал соревнований по шорт-треку на дистанции 500 м. Полуфинальные и финальные забеги пройдут позднее во вторник.
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