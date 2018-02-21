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Биатлонисты из РФ впервые в истории не завоевали медалей на Олимпиаде

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Российские биатлонисты впервые в истории не завоевали ни одной медали на зимних Олимпийских играх. Об этом пишет «Газета.ру».

20 февраля в Пхёнчхане прошла смешанная биатлонная эстафета, на которой российские биатлонисты Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова заняли девятое место, допустив десять неточных выстрелов. Победа досталась французским биатлонистам Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симону Детьё и Мартену Фуркаду.

В рамках Олимпийских игр запланированы еще две эстафетные гонки среди мужчин и женщин, но российские спортсмены не смогут принять в них участие.

Ранее портал iz.ru писал, что биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали в Верховный суд штата Нью-Йорк иск к экс-главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Спортсменки обвинили его в систематической клевете.

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