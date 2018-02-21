Прямой эфир

Российские биатлонистки подали иск к Родченкову

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали иск к бывшему главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, передает ТАСС со ссылкой на юридическую компанию Herbert Smith Freehills.

Дата судебного разбирательства на данный момент неизвестна. Защищать интересы российских спортсменок будет адвокат Скотт Балбер.

Иск к Родченкову был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк. Причиной стала «систематическая клевета ответчика в отношении спортсменок».

В документе уточняется, что Родченков или его представители должны отреагировать на иск в течение 20 дней, если извещение было вручено ему лично, или в течение 30 дней, если оно было получено иным способом.

Ранее сообщалось, что иск был подан при поддержке бизнесмена Михаила Прохорова. Каждая из спортсменок требует у Родченкова компенсацию в размере $10 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мосгорсуд признал законным заочный арест Родченкова
Чучело Родченкова сожгли на Масленицу в Перми

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017