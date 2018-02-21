Российские биатлонистки подали иск к Родченкову

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали иск к бывшему главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, передает ТАСС со ссылкой на юридическую компанию Herbert Smith Freehills.

Дата судебного разбирательства на данный момент неизвестна. Защищать интересы российских спортсменок будет адвокат Скотт Балбер.

Иск к Родченкову был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк. Причиной стала «систематическая клевета ответчика в отношении спортсменок».

В документе уточняется, что Родченков или его представители должны отреагировать на иск в течение 20 дней, если извещение было вручено ему лично, или в течение 30 дней, если оно было получено иным способом.

Ранее сообщалось, что иск был подан при поддержке бизнесмена Михаила Прохорова. Каждая из спортсменок требует у Родченкова компенсацию в размере $10 млн.