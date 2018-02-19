Мосгорсуд признал законным заочный арест Родченкова

Мосгорсуд в понедельник, 19 февраля, отклонил жалобу защиты на заочный арест бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Он обвиняется в незаконном обороте сильнодействующих веществ.

Согласно постановлению Зюзинского районного суда, срок ареста установлен на два месяца с момента экстрадиции или задержания Родченкова на территории РФ.

Родченков 1 сентября 2017 года был объявлен в международный розыск, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Портал iz.ru писал о том, что Родченков изменил свою внешность во время интервью американскому телеканалу CBS из соображений безопасности. Кроме того, информатор WADA перенес несколько пластических операций из-за того, что его «жизнь находится под угрозой».