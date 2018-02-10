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Пластический хирург прокомментировал новую внешность Родченкова

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Фото: ТАСС/Netflix
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Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков появился в эфире ток-шоу «60 минут» американского телеканала CBS с измененной внешностью.

Пластический хирург Вячеслав Балкизов прокомментировал, какие именно манипуляции были выполнены с внешностью Родченкова.

«Как минимум объемное омоложение в области губ. В целом лицо стало более одутловатым, более объемным. Если мы будем рассматривать зону приротовой области, то там сделаны изменения», — цитирует его телеканал «Звезда».

Специалист предположил, что лицо Родченкова не подвергалось радикальной пластике.

«В данном случае речь шла о том, чтобы немного сделать свою внешность менее узнаваемой для окружающих», — заключил Балкизов.

Программа Скотта Пелли «60 минут» с участием Родченкова выйдет в эфир 11 февраля.

В 2016 году экс-глава Московской антидопинговой лаборатории рассказал New York Times о якобы существующей «допинговой программе» России и стал информатором WADA. Это послужило началом крупного международного скандала. Власти РФ неоднократно опровергали утверждения Родченкова, который заявлял о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

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