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Путин назвал информатора WADA Родченкова придурком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин назвал бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова придурком, которого вытащили за границу. С таким заявлением глава государства выступил на встрече со своими доверенными лицами.

«Теперь поймали этого придурка Родченкова, там вытащили его туда. Послушайте, ну у человека явно проблемы и с законом — он же говорит, он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить», — заявил президент.

Путин напомнил, что Родченков пытался покончить жизнь самоубийством, о чем сам говорил. Это свидетельствует о наличии у этого человека проблем. Президент усомнился, что показаниям Родченкова стоит доверять.

Как писал портал iz.ru, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 из-за допингового скандала. Обвинение против российских спортсменов строилось на показаниях Григория Родченкова, который заявлял о существовании в России государственной допинговой системы.

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