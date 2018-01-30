Прямой эфир

В Кремле назвали клеветой заявления Родченкова в адрес Путина

0
Фото: TASS/Netflix/Entertainment Pictures
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о якобы причастности президента России Владимира Путина к допинг-скандалу являются бездоказательной клеветой. Об этом заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«Это очередная клевета, которая не имеет под собой ни единого доказательства, ни единой индикации, которая могла бы восприниматься как доказательство или как намек на то, что это может быть так», — отметил Песков в разговоре с журналистами.

Пресс-секретарь российского президента напомнил, что Родченков находится в розыске и находится под следствием на территории России.

«Он — личность весьма одиозная, которая не в ладах с законом, имеющая проблемы с моральной неустойчивостью. Который, очевидно, не может рассматриваться как хоть какой-то источник», — добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, «маниакальная приверженность тому, чтобы использовать Родченкова как заказного очернителя», вызывает в Кремле непонимание. Пресс-секретарь президента добавил, что подача непроверенных материалов наносит «непоправимый ущерб имиджу и реноме СМИ». 

Ранее информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Родченков дал первое интервью телеканалу ARD после бегства из России в США. В частности, он заявил, что президент России Владимир Путин якобы мог знать о допинговой схеме, получая сведения от министра спорта Виталия Мутко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российским спортсменам не дали возможности задать вопросы Родченкову
Родченков дал первое интервью после побега в США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017