В Кремле назвали клеветой заявления Родченкова в адрес Путина

Заявления экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о якобы причастности президента России Владимира Путина к допинг-скандалу являются бездоказательной клеветой. Об этом заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«Это очередная клевета, которая не имеет под собой ни единого доказательства, ни единой индикации, которая могла бы восприниматься как доказательство или как намек на то, что это может быть так», — отметил Песков в разговоре с журналистами.

Пресс-секретарь российского президента напомнил, что Родченков находится в розыске и находится под следствием на территории России.

«Он — личность весьма одиозная, которая не в ладах с законом, имеющая проблемы с моральной неустойчивостью. Который, очевидно, не может рассматриваться как хоть какой-то источник», — добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, «маниакальная приверженность тому, чтобы использовать Родченкова как заказного очернителя», вызывает в Кремле непонимание. Пресс-секретарь президента добавил, что подача непроверенных материалов наносит «непоправимый ущерб имиджу и реноме СМИ».

Ранее информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Родченков дал первое интервью телеканалу ARD после бегства из России в США. В частности, он заявил, что президент России Владимир Путин якобы мог знать о допинговой схеме, получая сведения от министра спорта Виталия Мутко.