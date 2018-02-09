Родченков с измененной внешностью и в бронежилете дал интервью CBS

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), чьи показания привели к допинг-скандалу в российском спорте, дал интервью американскому телеканалу CBS, представ перед телекамерой с измененной внешностью и в бронежилете.

Внешность Родченкова претерпела изменения: он сбрил усы, покрасил волосы и обзавелся «новыми» губами. По информации СМИ, Родченков перенес пластическую операцию. Программа Скотта Пелли «60 минут» выйдет в эфир в воскресенье.

Родченков повторяет в интервью, что «Кремль хочет заставить его замолчать», и отвечает на вопросы о том, хотят ли его убить, утвердительно. Журналисты продемонстрировали также, что он носит бронежилет.

Напомним, в 2016 году экс-глава Московской антидопинговой лаборатории рассказал New York Times о якобы существующей «допинговой программе» России и стал информатором WADA. Это послужило началом крупного международного скандала. Власти РФ неоднократно опровергали утверждения Родченкова, который заявлял о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

Для расследования возможных нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на ОИ в Сочи Международный олимпийский комитет (МОК) создал две комиссии. В результате МОК аннулировал результаты 43 российских спортсменов на Играх в Сочи и пожизненно отстранил их от участия в Олимпиадах. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью удовлетворил апелляции 28 россиян на решения МОКа, еще 11 апелляций россиян были удовлетворены частично.

CAS не удовлетворил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение МОКа не приглашать их на Олимпиаду-2018. Соответствующий вердикт был вынесен в пятницу панелью Спортивного арбитражного суда в Пхёнчхане непосредственно перед началом официального открытия Игр.

В настоящее время Григорий Родченков скрывается в США. Он пообещал недавно «уничтожить весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет». Кроме этого, он признался, что живет в страхе за свою жизнь и чувствует себя предателем. Также он пытался совершить самоубийство, напоминает «Ридус».