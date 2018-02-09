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Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане начнется в 14:00 мск

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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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Церемония открытия зимних Олимпийских игр-2018 начнется в Южной Корее в пятницу в 14:00 мск на Олимпийском стадионе Пхенчхана. Ожидается, что мероприятие продлится до 16:00.

Сборная России выступит на Играх под нейтральным олимпийским флагом и будет называться «Олимпийские атлеты России»(ОАР).

Так как в основу порядка прохода команд по стадиону будет положен корейский алфавит, российские атлеты выйдут под порядковым номером 55, между Австрией и Узбекистаном. Олимпийский флаг у россиян понесет волонтер, специально назначенный оргкомитетом.

Основная тема церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане — мир. Она будет через историю о пяти детях, которым предстоит пройти множество приключений, прежде чем прийти к нему. Дети будут представлять свои приключения во сне. По утверждению организаторов, это будет словно волшебная сказка, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее в пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение МОКа не приглашать их на Олимпиаду-2018.

Спортивный юрист Михаил Прокопец назвал решение CAS незаконным.

В Кремле с сожалением приняли во внимание решение CAS и заявили, что продолжат помогать спортсменам отстаивать свои права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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