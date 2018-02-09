В Кремле отреагировали на решение CAS о недопуске россиян на Игры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляции российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм в Пхенчхане.

«Сожалеем, принимаем во внимание, продолжим помогать спортсменам отстаивать свои права», — сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, 9 февраля.

Он также отметил, что пока не время говорить о реформировании олимпийского движения. Сейчас главное — поддержать спортсменов, сказал Песков.

Также представитель Кремля отметил, что для отстраненных от Игр российских атлетов будет проведен турнир в РФ.

В пятницу, 9 февраля, CAS отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение МОКа не приглашать их на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

Спортивный юрист Михаил Прокопец назвал данное решение CAS незаконным.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр-2018 начнется в Южной Корее в пятницу в 14:00 мск.