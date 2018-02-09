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В Кремле отреагировали на решение CAS о недопуске россиян на Игры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляции российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм в Пхенчхане.

Мимо CAS
Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляцию 47 российских спортсменов на недопуск на Олимпиаду в Пхенчхане

«Сожалеем, принимаем во внимание, продолжим помогать спортсменам отстаивать свои права», — сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, 9 февраля.

Он также отметил, что пока не время говорить о реформировании олимпийского движения. Сейчас главное — поддержать спортсменов, сказал Песков. 

Также представитель Кремля отметил, что для отстраненных от Игр российских атлетов будет проведен турнир в РФ.

В пятницу, 9 февраля, CAS отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение МОКа не приглашать их на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

Спортивный юрист Михаил Прокопец назвал данное решение CAS незаконным.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр-2018 начнется в Южной Корее в пятницу в 14:00 мск. 

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