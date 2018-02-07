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Песков прокомментировал сообщения СМИ о голосовании Путина в Севастополе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин на выборах главы государства, которые пройдут 18 марта, может проголосовать в любом регионе страны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду, 7 февраля.

«Вы знаете, Путин может проголосовать в Севастополе, может проголосовать в Красноярске, может в Москве, в любом субъекте Федерации. Как вы сказали, законодательство это позволяет», — сказал он журналистам.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Владимир Путин якобы может проголосовать на предстоящих мартовских выборах на участке в Севастополе.

«Мне пока неизвестно о том, что президент принял такое решение», — заявил Дмитрий Песков.

Напомним, 6 февраля Центризбирком заявил, что Владимир Путин зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента России. Как ранее, 6 февраля, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, в бюллетене на выборах президента может быть восемь кандидатов.

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