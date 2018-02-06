Путин получил удостоверение зарегистрированного кандидата в президенты РФ

Российский лидер Владимир Путин, участвующий в нынешней президентской кампании в качестве самовыдвиженца, получил во вторник, 6 февраля, удостоверение зарегистрированного кандидата.

О передаче удостоверения президенту сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС. «Конечно. Удостоверение кандидата было передано президенту», — приводит агентство его слова.

Ранее положенную законодательством РФ регистрацию прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

Как ранее 6 февраля заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, в бюллетене может быть восемь кандидатов.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.