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Путин получил удостоверение зарегистрированного кандидата в президенты РФ

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Российский лидер Владимир Путин, участвующий в нынешней президентской кампании в качестве самовыдвиженца, получил во вторник, 6 февраля, удостоверение зарегистрированного кандидата.

О передаче удостоверения президенту сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС. «Конечно. Удостоверение кандидата было передано президенту», — приводит агентство его слова.

Ранее положенную законодательством РФ регистрацию прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин. 

Как ранее 6 февраля заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, в бюллетене может быть восемь кандидатов.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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