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Песков рассказал о турнире для отстраненных российских атлетов

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Для отстраненных от ОИ-2018 в южнокорейском Пхёнчхане российских атлетов будет проведен турнир в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 9 февраля.

«Напомню, Владимир Путин поручил заняться подготовкой соревнований для атлетов, которые не смогли поехать на ОИ. И о премировании на уровне олимпийских призовых. Учитываются все параметры, чтобы эти соревнования дали спортсменам возможность себя протестировать», — сказал он журналистам. 

При этом вопрос о финансировании турнира представитель Кремля посоветовал переадресовать правительству РФ. 

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от Олимпиады в декабре 2017 года. Позже на Игры допустили 169 атлетов из РФ, которые будут выступать под олимпийским флагом.

В пятницу, 9 февраля, CAS отклонил апелляции 47 россиян на решение МОКа не допустить их на Олимпийские игры.

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