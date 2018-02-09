Песков рассказал о турнире для отстраненных российских атлетов

Для отстраненных от ОИ-2018 в южнокорейском Пхёнчхане российских атлетов будет проведен турнир в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 9 февраля.

«Напомню, Владимир Путин поручил заняться подготовкой соревнований для атлетов, которые не смогли поехать на ОИ. И о премировании на уровне олимпийских призовых. Учитываются все параметры, чтобы эти соревнования дали спортсменам возможность себя протестировать», — сказал он журналистам.

При этом вопрос о финансировании турнира представитель Кремля посоветовал переадресовать правительству РФ.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от Олимпиады в декабре 2017 года. Позже на Игры допустили 169 атлетов из РФ, которые будут выступать под олимпийским флагом.

В пятницу, 9 февраля, CAS отклонил апелляции 47 россиян на решение МОКа не допустить их на Олимпийские игры.