Юрист назвал незаконным решение CAS по российским атлетам‍

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляции российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане, является незаконным. Об этом заявил спортивный юрист Михаил Прокопец.

«Решение CAS стало для меня неприятной неожиданностью, я ожидал, что апелляции не будут отклонены», — рассказал он в интервью ТАСС.

Юрист отметил, что это незаконное решение, так как минимум один пункт уже был рассмотрен ранее. Он уточнил, что речь идет о пункте двойного наказания — нельзя дважды наказывать за допинг.

Также, по его словам, вопрос вызывает пункт, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) не было дискриминационным. Большое число выступающих на Олимпиаде спортсменов было привлечено за допинг, но от участия отстранили почему-то только россиян.

«На мой взгляд, система очень странная: с одной стороны, для всех спортсменов, чтобы принять участие в Олимпиаде, достаточно быть не дисквалифицированным за допинг, а для наших спортсменов появляются еще 17 критериев», — сказал Прокопец.

Депутат Госдумы Николай Валуев отметил, что всё это «серьезный удар».

«Изначально эта Олимпиада ущербная. Такой она, наверное, и запомнится, потому что там не будет сильнейших спортсменов», — сказал он в интервью RT.

В пятницу, 9 февраля, CAS не удовлетворил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение МОКа не приглашать их на Олимпиаду-2018.

По данным тренера сборной России по санному спорту Альберта Демченко, президент МОКа Томас Бах фактически угрожал CAS перед решением об отклонении апелляций.