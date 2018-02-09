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Юрист назвал незаконным решение CAS по российским атлетам‍

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляции российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане, является незаконным. Об этом заявил спортивный юрист Михаил Прокопец.

«Решение CAS стало для меня неприятной неожиданностью, я ожидал, что апелляции не будут отклонены», — рассказал он в интервью ТАСС.

Юрист отметил, что это незаконное решение, так как минимум один пункт уже был рассмотрен ранее. Он уточнил, что речь идет о пункте двойного наказания — нельзя дважды наказывать за допинг. 

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Также, по его словам, вопрос вызывает пункт, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) не было дискриминационным. Большое число выступающих на Олимпиаде спортсменов было привлечено за допинг, но от участия отстранили почему-то только россиян. 

«На мой взгляд, система очень странная: с одной стороны, для всех спортсменов, чтобы принять участие в Олимпиаде, достаточно быть не дисквалифицированным за допинг, а для наших спортсменов появляются еще 17 критериев», — сказал Прокопец.

Депутат Госдумы Николай Валуев отметил, что всё это «серьезный удар».

«Изначально эта Олимпиада ущербная. Такой она, наверное, и запомнится, потому что там не будет сильнейших спортсменов», — сказал он в интервью RT.

В пятницу, 9 февраля, CAS не удовлетворил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение МОКа не приглашать их на Олимпиаду-2018.

По данным тренера сборной России по санному спорту Альберта Демченко, президент МОКа Томас Бах фактически угрожал CAS перед решением об отклонении апелляций.

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