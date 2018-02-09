Эксперт прокомментировал решение CAS по российским спортсменам

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поприветствовало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских спортсменов. Данную ситуацию прокомментировал глава Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.

«Эти решения являются приятной новостью для WADA, так же как и для спортсменов и всех других людей, которые занимаются чистым и честным спортом на Играх», — ранее заявил глава WADA Крейг Риди.

По словам Долгополова, после тех упреков, которые президент МОК Томас Бах бросил в адрес CAS, не стоило ждать какого-то другого решения.

«Это решение обнажает политическую сущность МОКа — некогда свободной, аполитичной организации, не признающей диктата. Сейчас она превратилась в организацию, послушно кивающую тем, кто является ее главным спонсором», — сказал Долгополов в эфире радио Sputnik, передает «РИА Новости».

Также он отметил, что ему очень обидно за россиян.

Ранее 9 февраля CAS отклонил апелляции 47 россиян на решение не допустить их на Олимпийские игры.