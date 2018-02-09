Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт прокомментировал решение CAS по российским спортсменам

0
Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поприветствовало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских спортсменов. Данную ситуацию прокомментировал глава Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.

«Эти решения являются приятной новостью для WADA, так же как и для спортсменов и всех других людей, которые занимаются чистым и честным спортом на Играх», — ранее заявил глава WADA Крейг Риди. 

По словам Долгополова, после тех упреков, которые президент МОК Томас Бах бросил в адрес CAS, не стоило ждать какого-то другого решения. 

«Это решение обнажает политическую сущность МОКа — некогда свободной, аполитичной организации, не признающей диктата. Сейчас она превратилась в организацию, послушно кивающую тем, кто является ее главным спонсором», — сказал Долгополов в эфире радио Sputnik, передает «РИА Новости».

Также он отметил, что ему очень обидно за россиян.

Ранее 9 февраля CAS отклонил апелляции 47 россиян на решение не допустить их на Олимпийские игры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Косачев считает политическим решение CAS по российским спортсменам
Бах фактически угрожал CAS перед решением по российским спортсменам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017