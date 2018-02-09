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Косачев считает политическим решение CAS по российским спортсменам

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских спортсменов является «чисто политическим», считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Не испытываю сомнений, что оно принято под давлением МОКа», — написал сенатор на своей странице в Facebook

Косачев также посоветовал российским спортсменам не сдаваться и продолжать бороться за свои права. И в случае необходимости обратиться в Европейский суд по правам человека. 

Ранее 8 февраля арбитражный суд отклонил апелляции 47 россиян на решение не допустить их на Олимпийские игры.

Сборная России была отстранена от Олимпиады-2018, после этого 42 российских спортсмена подали апелляцию в CAS. Суд полностью оправдал 28 из них, еще 11 спортсменов были оправданы частично, слушания по трем атлетам отложили. При этом МОК без объяснения причин отказался приглашать оправданных российских атлетов.

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