Володин прокомментировал решение CAS по российским спортсменам

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал дать строгую оценку решению Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении апелляций 47 спортсменов и тренеров из России, которые потребовали от Международного олимпийского комитета (МОК) допустить их к участию в ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«Двойные стандарты не допустимы, мы с вами живем по законам. И когда эти законы перечеркивают, мы должны давать оценку, причем самую строгую и решительную», — сказал Володин на заседании ГД.

Председатель нижней палаты парламента также отметил, что российский депутат и исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров в знак протеста отказался ехать на Олимпиаду

«Говоря об оценках, могу сказать одно: Артур Чилингаров с 1968 года не пропускал ни одни Олимпийские игры. В знак протеста против решения МОКа и произвола, которые допускаются в отношении нашей национальной делегации, впервые пропускает Олимпийские игры и не поедет на Олимпиаду», — рассказал Володин.

Напомним, в пятницу, 9 февраля, CAS не удовлетворил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Олимпиаду-2018.

Соревнования пройдут с 9 по 25 февраля.