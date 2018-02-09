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Володин прокомментировал решение CAS по российским спортсменам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал дать строгую оценку решению Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении апелляций 47 спортсменов и тренеров из России, которые потребовали от Международного олимпийского комитета (МОК) допустить их к участию в ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане. 

«Двойные стандарты не допустимы, мы с вами живем по законам. И когда эти законы перечеркивают, мы должны давать оценку, причем самую строгую и решительную», — сказал Володин на заседании ГД. 

Председатель нижней палаты парламента также отметил, что российский депутат и исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров в знак протеста отказался ехать на Олимпиаду

«Говоря об оценках, могу сказать одно: Артур Чилингаров с 1968 года не пропускал ни одни Олимпийские игры. В знак протеста против решения МОКа и произвола, которые допускаются в отношении нашей национальной делегации, впервые пропускает Олимпийские игры и не поедет на Олимпиаду», — рассказал Володин. 

Напомним, в пятницу, 9 февраля, CAS не удовлетворил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Олимпиаду-2018.

Соревнования пройдут с 9 по 25 февраля.

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