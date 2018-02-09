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Министр спорта РФ назвал решение CAS несправедливым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) приняла несправедливое решение, не допустив до участия в Олимпиаде 2018 года 47 российских спортсменов и тренеров. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков.

«Конечно, спортсмены и все мы считаем решение несправедливым. Они не будут допущены к участию в Играх в Пхенчхане без уважительной причины», — сказал Колобков.

Глава Минспорта отметил, что сейчас изучаются «различные варианты действий в рамках правового поля». Колобков подчеркнул, что CAS просто приняли аргументы МОКа, «признав тем самым, что они имеют абсолютную свободу действий в принятии решений».

CAS не удовлетворил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Олимпиаду-2018.

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