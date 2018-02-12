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В Кремле усомнились в психическом здоровье Родченкова

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Фото: Global Look Press/Sergey Smirnov
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В Кремле прокомментировали ряд интервью, которые информатор Всемирной антидопинговой лаборатории (WADA) и экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал американским телеканалам.

«Нельзя воспринимать эти заявления серьезно», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Невооруженным глазом видно, что это человек, страдающий психологическими и, может быть, психическими заболеваниями», — пояснил он.

Говоря о тематике высказываний Родченкова, представитель Кремля еще раз подчеркнул, что «все выдвинутые обвинения беспочвенны». Заявления о якобы информированности главы государства о системе допинга в российском спорте он назвал «не чем иным, как ложью».  

Напомним, Родченков в конце января выступил с первым телеинтервью после бегства из России. 9 февраля он дал повторное интервью телеканалу CBS, но уже с измененной внешностью и в бронежилете, так как якобы опасался за свою жизнь.

В своих выступлениях Родченков, в частности, повторяет обвинения в адрес якобы существующей государственной системы поддержки допинга в РФ. 

Как писал iz.ru, Путин удивился обвинениям РФ на основании слов «придурка Родченкова».

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