Родченков объяснил новую внешность опасениями за свою жизнь

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков объяснил свой новый образ, в котором он предстал в эфире передачи «60 минут», выходящей на американском телеканале CBS.

Экс-глава Московоской антидопинговой лаборатории заявил, что есть информация об угрозе для его жизни, поэтому он настоял гриме. Кроме того, на него был надет бронежилет.

Родченков в интервью рассказал, что из 13 золотых медалей, выигранных российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи, пять были «грязными». В частности, допинг употребляли биатлонисты, лыжники, бобслеисты и скелетонисты, передает газета «Спорт-экспресс».

Он добавил, что его лаборатория должна была «защищать российских спортсменов», поскольку «конечной целью была победа на Олимпийских играх любой ценой».

Как писал портал iz.ru, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 из-за допингового скандала. Обвинение в адрес российских спортсменов строилось на показаниях Григория Родченкова.