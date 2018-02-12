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Родченков объяснил изменение своей внешности во время интервью CBS

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Фото: TASS/ZUMA/Netflix
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Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков объяснил, зачем он изменил свою внешность во время интервью американскому телеканалу CBS.

По его словам, это было сделано из соображений безопасности.

«Есть информация, что моя жизнь находится под угрозой. Мы предприняли все необходимые шаги», — сказал Родченков в эфире передачи «60 минут».

По его словам, многие желали бы ему смерти.

Помимо того, что Родченкова загримировали до неузнаваемости, на интервью он пришел в бронежилете. Информатор WADA сам попросил прибегнуть к таким мерам. Как он сам объяснил, грим ему понадобился, чтобы скрыть следы пластической операции.

В ходе эфире ведущий программы Скотт Пейли спросил, не чувствует ли Родченков вины, ведь именно из-за его показаний разгорелся допинг-скандал и сборная России была отстранена от Олимпиады в Пхёнчхане.

«Теперь это большая проблема. И я прошу прощения, что создал эту проблему. Всё из-за моего опыта и знаний. Я прошу прощения, потому что сейчас эта система эффективна и работоспособна. И я точно не вносил вклад в борьбу против допинга», –– сказал в ответ Родченков.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) из-за показаний Родченкова аннулировал результаты 43 российских спортсменов на Играх в Сочи и пожизненно отстранил их от участия в Олимпиадах. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции и полностью оправдал 28 спортсменов, сняв с них все санкции МОКа. 11 апелляций удовлетворены частично, рассмотрение трех отложили.

При этом многие спортсмены всё равно были не допущены на Игры в Пхёнчхан. По словам представителей МОКа, «это не означает, что атлеты употребляли допинг, но достаточно подозрений».

В настоящее время Григорий Родченков скрывается в США. Ранее он пообещал «уничтожить весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет».

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