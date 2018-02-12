Прямой эфир

Вице-чемпион мира по шахматам назвал безобразием отношение МОК к спортсменам из РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ допустить на Олимпиаду-2018 оправданных в CAS российских атлетов можно назвать только форменным безобразием, это «чистая политика».

Об этом заявил «Известиям» вице-чемпион мира по шахматам, российский гроссмейстер Сергей Карякин, который сейчас находится на сборах в Шотландии в рамках подготовки к турниру претендентов, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года.

Победитель данного соревнования станет соперником норвежца Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону. Кроме Карякина к турниру готовятся гроссмейстеры Владимир Крамник и Александр Грищук.

«Сначала дали золото, потом отобрали, затем оправдали, но в итоге не пустили на Игры всей твоей жизни. Это просто вопиющая ситуация. Надо бороться, доказывать свою правоту и ни в коем случае не сдаваться в этой ситуации», — прокомментировал Карякин допинговый скандал.

Кроме того, спортсмен рассказал о секретах подготовки к турниру претендентов, неудачном сезоне, поддержке Владимира Путина.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Действия МОКа в отношении России — чистая политика»

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017