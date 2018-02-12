Вице-чемпион мира по шахматам назвал безобразием отношение МОК к спортсменам из РФ

Отказ допустить на Олимпиаду-2018 оправданных в CAS российских атлетов можно назвать только форменным безобразием, это «чистая политика».

Об этом заявил «Известиям» вице-чемпион мира по шахматам, российский гроссмейстер Сергей Карякин, который сейчас находится на сборах в Шотландии в рамках подготовки к турниру претендентов, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года.

Победитель данного соревнования станет соперником норвежца Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону. Кроме Карякина к турниру готовятся гроссмейстеры Владимир Крамник и Александр Грищук.

«Сначала дали золото, потом отобрали, затем оправдали, но в итоге не пустили на Игры всей твоей жизни. Это просто вопиющая ситуация. Надо бороться, доказывать свою правоту и ни в коем случае не сдаваться в этой ситуации», — прокомментировал Карякин допинговый скандал.

Кроме того, спортсмен рассказал о секретах подготовки к турниру претендентов, неудачном сезоне, поддержке Владимира Путина.

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«Действия МОКа в отношении России — чистая политика»