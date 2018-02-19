Чучело Родченкова сожгли на Масленицу в Перми
Пермские болельщики сожгли вместо соломенной куклы Масленицы чучело экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова с надписью WADA.
Как сообщает «РИА Новости», акция была организована для того, чтобы остановить обвинения российских спортсменов в употреблении допинга.
Сожжение чучела информатора WADA состоялось 18 февраля на экологической тропе «Липовая гора» в городском лесу Перми.
«Ежегодно на Масленицу мы с друзьями балуем друг друга блинами и сжигаем чучело. В этом году решили сжечь виновника неприятностей российских олимпийцев — Родченкова», — рассказал участник акции Павел Жигалов.
По его словам, состоявшаяся акция является частной инициативой.
На показаниях Родченкова базировалось расследование Международного олимпийского комитета (МОК) о возможных нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами на Играх в Сочи.
В середине февраля стало известно, что МОК ошибочно не пригласил на зимние Олимпийские игры двух российских атлетов: бобслеиста Дмитрия Попова и конькобежца Сергея Грязцова.