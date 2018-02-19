Чучело Родченкова сожгли на Масленицу в Перми

Пермские болельщики сожгли вместо соломенной куклы Масленицы чучело экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова с надписью WADA.

Как сообщает «РИА Новости», акция была организована для того, чтобы остановить обвинения российских спортсменов в употреблении допинга.

Сожжение чучела информатора WADA состоялось 18 февраля на экологической тропе «Липовая гора» в городском лесу Перми.

«Ежегодно на Масленицу мы с друзьями балуем друг друга блинами и сжигаем чучело. В этом году решили сжечь виновника неприятностей российских олимпийцев — Родченкова», — рассказал участник акции Павел Жигалов.

По его словам, состоявшаяся акция является частной инициативой.

На показаниях Родченкова базировалось расследование Международного олимпийского комитета (МОК) о возможных нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами на Играх в Сочи.

В середине февраля стало известно, что МОК ошибочно не пригласил на зимние Олимпийские игры двух российских атлетов: бобслеиста Дмитрия Попова и конькобежца Сергея Грязцова.