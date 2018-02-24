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Сноубордистка Заварзина показала 3-й результат в слаломе на Играх

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Российская сноубордистка Алена Заварзина показала третий результат в первой попытке квалификации в параллельном гигантском слаломе на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

Спортсменка проехала трассу за 44,73 секунды. 

Лучший результат показала чешка Эстер Ледецкая (43,32). Другие россиянки войти в десятку лучших не смогли.

Позже пойдет второй заезд, по итогам которого будут определены участницы 1/8 финала, указывает «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru опубликовал видео о том, как сноубордистку придавило упавшей сосной. ЧП произошло на горнолыжном курорте «Роза Хутор».

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