Сноубордистка Заварзина показала 3-й результат в слаломе на Играх

Российская сноубордистка Алена Заварзина показала третий результат в первой попытке квалификации в параллельном гигантском слаломе на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

Спортсменка проехала трассу за 44,73 секунды.

Лучший результат показала чешка Эстер Ледецкая (43,32). Другие россиянки войти в десятку лучших не смогли.

Позже пойдет второй заезд, по итогам которого будут определены участницы 1/8 финала, указывает «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru опубликовал видео о том, как сноубордистку придавило упавшей сосной. ЧП произошло на горнолыжном курорте «Роза Хутор».