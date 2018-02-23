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Российские хоккеисты обыграли Чехию и вышли в финал Олимпиады

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Команда России по хоккею обыграла в полуфинале сборную Чехии и вышла в финал Олимпийских Игры в Пхенчхане.

Матч закончился со счетом 3:0.

В первом периоде команды продемонстрировали равную игру и ушли на перерыв со счетом 0:0.

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На восьмой минуте второго периода счет открыл Никита Гусев, через минуту преимущество россиян удвоил Владислав Гавриков. Третья шайба на счету Ильи Ковальчука (60). 

Свои ворота в неприкосновенности сохранил голкипер российской команды Василий Кошечкин.

В финале россияне встретятся с победителем пары Канада -Германия, которые также сыграют 23 февраля.

«Наши хоккеисты провели, пожалуй, лучший свой матч в этом олимпийском турнире! Символично то, что сегодня в нашей стране отмечается большой праздник — День защитника Отечества! И наши ребята уверенно одержали верх над одним из принципиальных соперников и вышли в финал! Впервые за последние 20 лет! Спасибо им этот подарок к празднику», — приводит РБК слова министра спорта Павла Колобкова.

Последний раз сборная России участвовала в финале Олимпиады в 1998 году в Наганно. Тогда россияне уступили Чехии и завоевали серебряные награды.

В четвертьфинале подопечные Олега Знарка разгромили со счетом 5:0 команду Норвегии.

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