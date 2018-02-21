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Российские хоккеисты разгромили Норвегию и вышли в полуфинал Олимпиады

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Фото: REUTERS/David W. Cerny
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Российские хоккеисты обыграли команду Норвегии со счетом 6:1 и вышли в полуфинал Олимпийских игр в Пхёнчхане.

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Счет в матче на девятой минуте открыл Михаил Григоренко. Удвоил преимущество россиян Никита Гусев (14), третью шайбу забросил Вячеслав Войнов.

Единственный гол за норвежцев забил Александр Бонсаксен на 28-й минуте.

В третьем периоде подопечные Олега Знарка довели счет до разгромного. Отличились Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин.

Эта победа позволила команде России выйти в полуфинал, где они 23 февраля сыграют со сборной Чехии, обыгравшей ранее команду США со счетом 3:2.

Для российской команды выход в полуфинал ОИ стал первым за 12 лет.

21 февраля состоятся еще два четвертьфинала, в которых встретятся команды Канады и Финляндии и Германия и Швеции.

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