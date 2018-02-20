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Хоккеиста сборной Словении поймали на допинге на Олимпиаде

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Нападающий сборной Словении по хоккею и нижнекамского «Нефтехимика» Жига Еглич сдал положительный допинг-тест на Олимпиаде в Пхёнчхане.

В пробе спортсмена обнаружен запрещенный фенотерол.

Как сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS), хоккеист временно отстранен от соревнований и пропустит оставшуюся часть Олимпиады.

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20 февраля CAS открыл дело в отношении 29-летнего хоккеиста. Окончательное решение по санкциям в отношении Еглича будет принято после Игр.

Руководство «Нефтехимика» выразило хоккеисту поддержку.

«Мы всесторонне поддерживаем Жигу. Это игрок нашей команды. Могу заверить, что в нашем клубе ничего подобного нет. У нас каждый месяц бывают допинг-офицеры. В последний месяц Еглич был в расположении сборной Словении, готовился к Олимпийским играм. Может быть, в олимпийской деревне надо посмотреть. Там допинг находят даже у керлингистов. Странные вещи», –– цитирует «РИА Новости» директора клуба Раила Якупова.

Сборная Словении заняла второе место на групповом этапе и встретится во вторник с командой Норвегии. Победитель этой пары выйдет в четвертьфинал Олимпиады, где сыграет с Россией.

Это не первый допинговый скандал на Играх в Пхёнчхане. Ранее Олимпийскую деревню из-за положительного результата на запрещенные вещества покинул шорт-трекист из Японии. 18 февраля стало известно о положительной пробе на мельдоний российского керлингиста Александра Крушельницкого. Сегодня будут оглашены результаты анализа второй пробы спортсмена. Международный олимпийский комитет (МОК) и Федерация керлинга России считают, что россиянину могли подмешать мельдоний.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американский журналист предложил отстранить от Игр российского хоккеиста Вячеслава Войнова.

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