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Американцы предложили выгнать российского хоккеиста Войнова с Олимпиады

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Американский журналист издания USA Today поинтересовался у директора Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марка Адамса, стоило ли допускать на Олимпийские игры в южнокорейский Пхёнчхан российского хоккеиста Вячеслава Войнова, которого ранее обвиняли в домашнем насилии.

«У меня нет никаких сведений по этому делу. Вопрос допуска находился в ведении международных федераций. Решать должна федерация», –– цитирует Адамса «Спорт-Экспресс».

В 2015 году суд в США признал Войнова виновным в домашнем насилии в отношении его жены и приговорил хоккеиста к 90 дням тюремного заключения.

18 февраля портал iz.ru сообщил, что в четвертьфинале Олимпиады сборная России сыграет с победителем пары Норвегия–Словения. Матч состоится 20 февраля.

Ранее российские хоккеисты обыграли сборную США в третьем матче группового этапа и вышли в четвертьфинал с первого места в группе.

Встреча закончилась со счетом 4:0. Дублями отличились Николай Прохоркин и Илья Ковальчук.

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