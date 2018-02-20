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Полицейские спасли жизнь ребенку во время хоккейного матча на Олимпиаде

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Фото: TASS/ZUMA/Jon Olav Nesvold
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Полицейский из Канады Фрэнк Мартино и его южнокорейский коллега Йон Ги Мин спасли жизнь восьмилетнему мальчику во время хоккейного матча Канады и Чехии на Олимпиаде в Пхёнчхане, сообщает телеканал CBC.

Ребенок ел традиционный корейский рисовый пирог tteok-bokki у входа на арену, как вдруг упал и потерял сознание. К счастью, подоспевшие стражи порядка смогли оказать ему помощь — Мартино выбил кусок пищи из горла мальчика.

Обоих правоохранителей признали героями. Их наградили почетными грамотами от полицейского управления южнокорейской провинции Канвондо.

Ранее портал iz.ru сообщал, что стали известны возможные соперники сборной России по хоккею на Играх. 

 

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