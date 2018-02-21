Сборная Чехии по хоккею обыграла США и вышла в полуфинал Олимпиады
Хоккейная сборная Чехии обыграла команду США в четвертьфинале Олимпийских игр в Пхёнчхане и вышла в полуфинал. Матч завершился со счетом 3:2.
На протяжении всей игры соперники демонтрировали равный хоккей. Определить победителя получилось только в серии послематчевых буллитов, на которых всё свое мастерство смогли проявить вратари команд.
Основное время завершилось со счетом 2:2.
В составе сборной США отличились Райан Донато (7-я минута) и Джим Слэйтер (31).
В команде чехов шайбы забросили Ян Коларж (16) и Томаш Кандратек (29).
Единственный буллит в послематчевой серии реализовал Петр Коукал.
Сборная Чехии пока ни разу не проиграла. Команда США в групповом этапе уступила сборной Словении (2:3 ОТ) и России (0:4)
21 февраля в других четвертьфиналах встретятся Канада и Финляндия, Россия и Норвегия (начало 10:40 мск) и Германия со Швецией.
В полуфинале Чехия сыграет с победителем пары Россия–Норвегия.
Форвард сборной Чехии по хоккею и московского «Спартака» Лукаш Радил после победы над США заявил, что свой первый гол на Олимпиаде приберег для полуфинальной игры против команды России.
«Конечно, меня впечатлил наш вратарь Павел Францоуз и тем, что отразил все пять буллитов, и вообще своей игрой. У нас такой хороший вратарь, что даже забивать не надо. Он наша главная надежда в игре со сборной России. Приберег первый гол на полуфинал», –– цитирует «РИА Новости» Радила.
Полуфиналы пройдут 23 февраля.