Сборная Чехии по хоккею обыграла США и вышла в полуфинал Олимпиады

Хоккейная сборная Чехии обыграла команду США в четвертьфинале Олимпийских игр в Пхёнчхане и вышла в полуфинал. Матч завершился со счетом 3:2.

На протяжении всей игры соперники демонтрировали равный хоккей. Определить победителя получилось только в серии послематчевых буллитов, на которых всё свое мастерство смогли проявить вратари команд.

Основное время завершилось со счетом 2:2.

В составе сборной США отличились Райан Донато (7-я минута) и Джим Слэйтер (31).

В команде чехов шайбы забросили Ян Коларж (16) и Томаш Кандратек (29).

Единственный буллит в послематчевой серии реализовал Петр Коукал.

Сборная Чехии пока ни разу не проиграла. Команда США в групповом этапе уступила сборной Словении (2:3 ОТ) и России (0:4)

21 февраля в других четвертьфиналах встретятся Канада и Финляндия, Россия и Норвегия (начало 10:40 мск) и Германия со Швецией.

В полуфинале Чехия сыграет с победителем пары Россия–Норвегия.

Форвард сборной Чехии по хоккею и московского «Спартака» Лукаш Радил после победы над США заявил, что свой первый гол на Олимпиаде приберег для полуфинальной игры против команды России.

«Конечно, меня впечатлил наш вратарь Павел Францоуз и тем, что отразил все пять буллитов, и вообще своей игрой. У нас такой хороший вратарь, что даже забивать не надо. Он наша главная надежда в игре со сборной России. Приберег первый гол на полуфинал», –– цитирует «РИА Новости» Радила.

Полуфиналы пройдут 23 февраля.