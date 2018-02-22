Женская сборная США по хоккею обыграла Канаду и взяла золото ОИ-2018

Хоккеистки сборной США обыграли команду Канады в серии буллитов в финале Олимпийских игр в Пхёнчане.

Финальная встреча завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0). В команде США отличились Хилари Найт (20-я минута) и Моник Ламурё (54), у канадской команды шайбы забросили Хейли Ирвин (23) и Мари-Филип Пулен (27). В серии послематчевых буллитов решающий бросок сделала Жослин Ламурё.

Таким образом, женская сборная США во второй раз в истории стала победителем хоккейного турнира на Олимпийских Играх.

Российские хоккеистки уступили команде Финляндии в матче за бронзовую медаль Олимпиады со счетом 3:2.