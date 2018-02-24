Заварзина вышла в 1/4 финала в параллельном гигантском слаломе на ОИ

Российская сноубордистка Алена Заварзина квалифицировалась в 1/4 финала Олимпийских игр в Пхенчхане в параллельном гигантском слаломе.

В 1/8 финала россиянка обошла словенку Глорию Котник. Четвертьфинальные заезды состоятся в субботу, 24 февраля. Соперницей Заварзиной станет швейцарка Жюли Цогг.

Еще две россиянки –– Екатерина Тудегешева и Милена Быкова –– уступили представительнице Германии Селине Йорг и австрийке Даниеле Ульбинг.

Напомним, в первой попытке квалификации в параллельном гигантском слаломе 24 февраля Заварзина показала третий результат, преодолев трассу за 44,73 секунды. Другие россиянки войти в десятку лучших не смогли.