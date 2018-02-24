Швейцария завоевала золото ОИ в командных соревнованиях по горным лыжам

Швейцарские горнолыжники Дениз Фейерабенд, Рамон Ценхойзерн, Венди Хольденер и Даниэль Юль заняли первое место в финале командных соревнований на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмены со счетом 3-1 обошли сборную Австрии. Бронзовая награда досталась норвежским горнолыжникам. Российские спортсмены уступили им на стадии 1/8 финала (0-4).

Церемония закрытия Олимпийских игр состоится 25 февраля.

Ранее портал iz.ru писал, что сборная Норвегии установила рекорд по общему количеству медалей, завоеванных в рамках одной зимней Олимпиады. В активе команды 38 медалей.