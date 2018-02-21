МОК направит большую часть доходов от Олимпиады на развитие спорта

90% доходов от Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане пойдут на развитие спорта, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Об этом сообщает ТАСС.

Общий бюджет оргкомитета составил $2,4 млрд. Из этой суммы МОК выделил $1 млрд.

«Окончательный доход еще не подсчитан, но 90% полученных средств пойдут на развитие спорта», — сказал Адамс.

Бюджет оргкомитета Олимпиады в Сочи в 2014 году составил $2,5 млрд.