МОК направит большую часть доходов от Олимпиады на развитие спорта
90% доходов от Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане пойдут на развитие спорта, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Об этом сообщает ТАСС.
Общий бюджет оргкомитета составил $2,4 млрд. Из этой суммы МОК выделил $1 млрд.
«Окончательный доход еще не подсчитан, но 90% полученных средств пойдут на развитие спорта», — сказал Адамс.
Бюджет оргкомитета Олимпиады в Сочи в 2014 году составил $2,5 млрд.