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Канадские хоккеисты обыграли чехов и завоевали олимпийскую бронзу

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Хоккеисты сборной Канады 24 февраля победили команду Чехии, став бронзовыми призерами Олимпиады-2018.

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Игра, которая проходила в южнокорейском Канныне, завершилась со счетом 6:4 в пользу канадцев.

У сборной Канады по две шайбы забросил Эндрю Эббетт и Крис Келли. По одной шайбе — на счету у Дерека Роя и Войтека Вольского.

Среди чешских хоккеистов голами отметились Мартин Ружичка, Ян Коварж и Роман Червенка.

25 февраля, в последний день XXIII Зимних Олимпийских игр, золотая и серебряная награды олимпийского турнира будут разыграны во время встречи сборной России и командой Германии. Игра начнется в 7:10 мск 

До выхода в финал атлеты из России разгромили сборную Чехии со счетом 3:0. 

Последний раз сборная России участвовала в финале Олимпиады в 1998 году в Наганно. Тогда россияне уступили Чехии и завоевали серебряные награды.

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