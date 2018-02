МИД Германии попросил фанатов не издеваться над канадскими хоккеистами

МИД Германии призвал немецких болельщиков не издеваться над фанатами из Канады, чья команда проиграла в полуфинале олимпийского хоккейного турнира. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Ведомство попросило проявить сострадание к канадцам после сенсационной победы сборной Германии со счетом 4:3.

«Ведите себя любезно, не злорадствуйте, оставайтесь дружелюбными, оплачивайте горячий шоколад в кафе. Только представьте себе, что бы вы чувствовали, если бы Канада побила нас в футбол?» — говорится в сообщении.

Travel advisory: Germans in Canada should exercise a high degree of empathy. Be nice, don’t gloat, give hugs, buy rounds of hot chocolate.



Just imagine how you would feel if Canada beat us in soccer



#CANGER @TeamD @CanadaFP @GermanyInCanada @KanadaBotschaft pic.twitter.com/0HlHoxMA7E