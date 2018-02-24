Российские хоккеистки сдали 400 допинг-проб до и во время Олимпиады-2018

Российские хоккеистки перед Олимпиадой в Пхенчхане и во время Игр сдали 400 допинг-проб. Об этом сообщил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

«Женская российская команда — молодая и чистая. Их проверяли 400 раз, столько было взято проб. Мы со своей стороны проделали большую работу, чтобы турнир был чистым», –– цитирует ТАСС Фазеля.

Женские соревнования по хоккею на Олимпиаде начались 10 феврали и завершились 22 февраля. Победителем стала сборная США, обыгравшая в финале канадок со счетом 3:2 (Б). Российские хоккеистки в финал турнира не прошли. В матче за бронзу россиянки уступили сборной Финляндии со счетом 2:3.

20 февраля российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в дуэте с Дмитрием Соловьевым в танцах на льду, рассказала о повышенном внимании допинг-служб к спортсменам из РФ на Олимпийских играх.