Российскую бобслеистку заподозрили в применении допинга на Олимпиаде

30-летняя российская бобслеистка Надежда Сергеева подозревается в употреблении допинга на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, речь идет о запрещенном сердечном препарате. Отмечается, что это не мельдоний.

Сергеева, выступающая в бобслейных «двойках» заняла 12 место на ОИ.

22 февраля стало известно, что российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову лишили бронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте из-за обнаружения в допинг-пробах Александра мельдония.

При этом Крушельницкий категорически отрицает употребление запрещенного препарата.

«Только напрочь лишенный здравого смысла человек может использовать любого рода допинг в преддверии Олимпийских игр», –– сказал керлингист.

Федерация керлинга России (ФКР) уже заявила намерении добиваться возвращения наград через полноценные слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) и подчеркнула, что международные спортивные организации уверены в ненамеренном употреблении мельдония керлингистом из РФ.