Крушельницкий отказался от слушаний в CAS по делу о допинге

Российский керлингист Александр Крушельницкий отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о допинге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спортсмена, которое журналистам предоставил глава делегации команды олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

«Взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации», — написал Крушельницкий.

Слушания по делу были назначены на четверг, 22 февраля.

20 февраля вторая допинг-проба керлингиста показала положительный результат на мельдоний. Спортсмен отрицает употребление запрещенного препарата.

Эксперты отмечают, что концентрация препарата в допинг-пробе спортсмена свидетельствует об однократном употреблении мельдония. При этом проба, взятая перед Олимпийскими играми, дала отрицательный результат, как и все предыдущие.