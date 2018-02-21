Прямой эфир
Сюжет:

Крушельницкий отказался от слушаний в CAS по делу о допинге

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский керлингист Александр Крушельницкий отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о допинге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спортсмена, которое журналистам предоставил глава делегации команды олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

«Взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации», — написал Крушельницкий.

Слушания по делу были назначены на четверг, 22 февраля.

20 февраля вторая допинг-проба керлингиста показала положительный результат на мельдоний. Спортсмен отрицает употребление запрещенного препарата.

Эксперты отмечают, что концентрация препарата в допинг-пробе спортсмена свидетельствует об однократном употреблении мельдония. При этом проба, взятая перед Олимпийскими играми, дала отрицательный результат, как и все предыдущие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крушельницкий прокомментировал наличие мельдония в его допинг-пробе
Керлингист Александр Крушельницкий рассказал о победе над сборной Норвегии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017