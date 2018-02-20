Крушельницкий прокомментировал наличие мельдония в его допинг-пробе

Российский керлингист Александр Крушельницкий заявил, что никогда не употреблял запрещенные вещества и всегда вел спортивную борьбу честно.

«Готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я никогда не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы», –– говорится в сообщении спортсмена, опубликованном на сайте Федерации керлинга России (ФКР).

20 февраля стало известно, что во второй допинг-пробе Крушельницкого обнаружен мельдоний.

Россиянин отметил, что только лишенный здравого смысла человек мог бы использовать запрещенные препараты перед Олимпиадой.

«Мой положительный тест на мельдоний в этой связи стал для меня и для Насти (Брызгаловой, его супруги и партнера по дабл-миксту. – iz.ru) не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере. Не говоря о том, что только напрочь лишенный здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, и тем более такой как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне», –– рассказал керлингист.

Также он подчеркнул, что более всех заинтересован в проведении расследования и выяснения причин случившегося.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее не исключил, что спортсмену могли подмешать допинг. В полной невиновности спортсмена уверены и в ФКР.

«Мы со стопооцентной уверенностью полагаем, что наш спортсмен не мог принимать запрещенный препарат. Это полностью расходится со здравым смыслом. Он сдавал много проб. Последняя его проба была сдана 22 января, и она была чистой», — заявил глава Федерации керлинга Дмитрий Свищев.

При этом вице-президент ФКР Андрей Созин отметил, что федерация запросила видео с камер слежения в Олимпийской деревне, чтобы установить, как мельдоний мог попасть в организм бронзового призера Олимпиады Крушельницкого.