Слушания CAS по делу Крушельницкого предварительно назначены на 22 февраля

Слушания по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил, в Спортивном арбитражном суде (CAS) предварительно назначены на 22 февраля. Об этом сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

«Сегодня мы практически полным составом Федерации керлинга России вылетаем в Пхёнчхан на заседание CAS, которое предварительно назначено на четверг», — цитирует Свищева агентство ТАСС.

При этом он допустил, что слушания могут состоятся уже завтра, 21 февраля.

18 февраля в МОКе заявили, что в первой допинг-пробе Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. При этом в Комитете допустили, что препарат могли подмешать в пробу Крушельницкого. Результаты анализа второй допинг-пробы ожидаются 20 февраля.

В Федерации керлинга России информацию назвали провокацией и намерены поддерживать спортсмена.

Напомним, на Олимпийских играх в Пхёнчхане Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевали бронзу в дабл-миксте. Медали спортсмены могут быть лишены.