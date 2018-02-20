Вторая проба Крушельницкого на мельдоний оказалась положительной

Вторая допинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого показала положительный результат на мельдоний. Об этом сказано в заявлении делегации Олимпийских спортсменов из России (OAR).

При этом отмечается, что концентрация препарата свидетельствует об однократном употреблении мельдония, а проба, взятая у спортсмена перед Олимпийскими играми, дала отрицательный результат, как и предыдущие. Эти данные отрицают факт осознанного или системного употребления допинга.

«Обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека», - отмечается в заявлении.

В Олимпийском комитете России намерены инициировать всестороннее расследование обстоятельств попадания препарата в организм российского керлингиста.

«ОКР инициирует всестороннее расследование обстоятельств случившегося, которое будет продолжено, в том числе, в рамках уголовного законодательства РФ для установления деталей произошедшего», - сказано в документе.

Напомним, ранее 18 февраля в первой допинг-пробе Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Слушания по делу в Спортивном арбитражном суде (CAS) предварительно назначены на 22 февраля.

Ранее в Федерации керлинга России информацию об употреблении Кршельницким допинга назвали провокацией и попросили СКР расследовать появление допинга в пробах спортсмена.